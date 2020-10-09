"Томь" одержала первую победу под руководством Кержакова

"Томь" в домашнем матче победила "Акрон" в матче 14-го тура чемпионата ФНЛ. Эта игра стала второй под руководством Александра Кержакова.

Дубль в этой встрече сделал нападающий Денис Давыдов. В последний раз он забивал в марте 2019 года, выступая за "Нижний Новгород".

Томичи одержали первую победу во главе с Кержаковым. Команда в 14 турах набрала 9 очков, три из которых были "ковидными" — матч с "Шинником" был отменён из-за коронавируса. "Томь" занимает 19-е место в таблице.