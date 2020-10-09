Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед отлётом в сборную Португалии устроил скандал в клубе. Футболист нарушил правила самоизоляции после того, как в команде были обнаружены положительные тесты на коронавирус.

Представители "Ювентуса" и власти Турина настаивали на том, чтобы Роналду остался в отеле. Криштиану повысил голос на директора клуба и покинул гостиницу, чтобы вылететь в Португалию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теперь футболисту грозит штраф в размере 1 тыс. евро — ведомство здравоохранения Турина передало информацию об инциденте в полицию.

Роналду хотел принять участие в матче против Испании. Товарищеский матч состоялся 7 октября и завершился со счётом 0:0. Форвард "Ювентуса" отыграл 72 минуты.