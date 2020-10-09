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Кирьяков: "Серьёзного анализа по игре со Швецией делать не стоит"

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о том, как можно реагировать на поражение национальной команды от Швеции (1:2) в контрольном матче. По его словам, такие игры необходимы, прежде всего, тренерскому штабу, поэтому обращать внимание на результат не стоит.

Кирьяков: "Серьёзного анализа по игре со Швецией делать не стоит"

"В этом матче результат — не самое главное. Это товарищеские игры, то есть контрольные, где возможны некоторые эксперименты в связи с желанием тренерского штаба посмотреть какие-то связки, посмотреть новых игроков, чтобы уже смотреть, насколько они перспективны, насколько на них можно рассчитывать в сборной. Поэтому, я думаю, что такого серьезного анализа делать не стоит.

Да, мы проиграли игру. Но, в принципе, по игровым моментам мы не заслуживали поражения, потому что мы контролировали мяч, мяч был у нас, шведы играли — больше оборонялись, выстроили свою тактику, чтобы не пропустить. Мы видели, насколько достаточно плотная оборона у шведов, плюс ребята атлетичны, где нашим игрокам было достаточно непросто. Плюс еще отрезок был тоже тяжелым. Некоторые игроки так же не подошли, наши основные игроки в лучших кондициях. Плюс мы знаем, что заболели Джикия и Гильерме. Поэтому тренерскому штабу пришлось кроить состав, особенно это коснулось центральной зоны обороны, где у нас в последних играх играла связка Семёнов — Джикия.

Мы видели, что их заменили Кутепов и Кудряшов. В принципе, оба были причастны к двум голам. Кутепов проиграл в первом голе в наши ворота верховую борьбу. Кудряшов — в меньшей степени, это был рикошет. Но в любом случае оба были участниками голов в наши ворота. Это говорит о том, что вряд ли на это связку будет сделана в ближайшем будущем ставка. Я думаю, что главное, тренерский штаб получил эту информацию как и по персоналиям, так и в общем по состоянию игроков.

Тот же Кузяев, играя в сборной, который был без клуба, сейчас уже подписал контракт, сейчас он при клубе. До этого тоже была неопределённость по нему. Вышел Соболев, наконец-то забил. С одной стороны, сыграл неплохо. С другой стороны, очень много было потерь мяча и неоправданных падений в штрафной площади. Я думаю, что самое главное, полезная информация, анализ всех игроков, состояний и так далее, что должно лучше подготовить к конкретным матчам уже непосредственно на Лигу наций", — заявил Кирьяков "Правде.Ру".

Следующий матч сборная России проведёт 11 октября. Команда на "ВТБ Арене" примет Турцию в третьем туре Лиги наций. 14 октября россияне сыграют с Венгрией.

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