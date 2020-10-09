Колосков: "Ле Таллек не нужен сборной России. Чушь какая-то"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" поделился мнением о российском гражданстве французского футболиста Дамьена Ле Таллека.

Сегодня экс-игрок "Мордовии" сообщил, что получил российский паспорт.

"Получил и получил. Ну и что? Как играл он в командах с периферии, так и будет там играть. Теоретически может, конечно (играть за сборную России). Если он не заигран за свою сборную команду. Но кто его возьмет — вот вопрос", — заявил Колосков.

По мнению бывшего вице-президента ФИФА, у Ле Таллека нет шансов попасть в состав сборной России. Ранее СМИ сообщали, что француз хотел бы выступать за российскую национальную команду.