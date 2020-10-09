Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой.Ру" поделился мнением о российском гражданстве французского футболиста Дамьена Ле Таллека.
Сегодня экс-игрок "Мордовии" сообщил, что получил российский паспорт.
"Получил и получил. Ну и что? Как играл он в командах с периферии, так и будет там играть. Теоретически может, конечно (играть за сборную России). Если он не заигран за свою сборную команду. Но кто его возьмет — вот вопрос", — заявил Колосков.
По мнению бывшего вице-президента ФИФА, у Ле Таллека нет шансов попасть в состав сборной России. Ранее СМИ сообщали, что француз хотел бы выступать за российскую национальную команду.
"Где "Мордовия" сейчас у нас? Про нее и забыли, что такой клуб есть. Чушь какая-то. Я не думаю, что надо вообще на это время тратить. Запишите коротко: мне такой футболист неизвестен. Нечего здесь комментировать", — заявил Ле Таллек.
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