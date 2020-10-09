Фанаты прислали президенту "Сампдории" конверт с пулями и угрозами

Болельщики "Сампдории" оригинально отреагировали на срыв сделки по продаже клуба. Команду хотел купить американский консорциум во главе с бывшим футболистом Джанлукой Виалли, но стороны не пришли к соглашению.

Фанаты обвиняют в неудаче президента "Сампы" Массимо Ферреро. На почту главе клуба пришёл конверт с пулями и многочисленными угрозами. Ферреро обратился в полицию, сообщает ANSA.

"Сампдория" в трёх стартовых матчах Серии А одержала одну победу. 17 октября команда примет на своём поле "Лацио".