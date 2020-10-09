Соперник Махачева снялся с турнира UFC из-за коронавируса

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос сообщил о заражении коронавирусом. Он должен был выйти в октагон против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 254, где состоится бой Нурмагомедова и Гэтжи.

Дос Аньос считает, что заразился коронавирусом в Бразилии. Там он готовился к бою с Махачевым.

Махачев вызвал Чендлера

"Рафаэль дос Аньос снялся. Майкл Чендлер, это твой шанс попасть на "Бойцовский остров", - написал Махачев, предлагая 34-летнему американскому бойцу заменить бразильца.

Махачев провёл 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед. Чендлер ранее был объявлен запасным на бой Нурмагомедова и Гэтжи, если один из бойцов не сможет выйти на поединок.