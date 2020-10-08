54 ракетка мира вышла в финал "Ролан Гаррос"

Теннисистка из Польши Ига Швёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос" обыграла аргентинку Надю Подороску со счётом 6:2, 6:1. 54-я ракетка мира впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

Кроме того, она стала первой полячкой, которая вышла в финал ТБШ.

В решающем матче Швентек сыграет с победительницей пары

София Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия).

До 2020 года Швёнтек не проходила дальше 1-го раунда турниров "Большого шлема". До "Ролан Гаррос" её лучшим результатом было участие в 4-м раунде Australian Open.