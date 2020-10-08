Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Любитель скорости и миллионер погиб, пытаясь установить мировой рекорд
Стал известен состав сборной России на матч со Швецией
Буланова рассказала, как живётся артистам в условиях "коронакризиса"
Миранчук приступил к тренировкам в "Аталанте"
Решетова прокомментировала известие об участии Тимати в шоу "Холостяк"
Эксперты нашли механизм, формирующий воспоминания
Девочка-подросток побила полицейского в Иркутске
Татьяна Овсиенко спустила все деньги на мужа-бандита
Концерты в ресторанах могут запретить до конца года

54 ракетка мира вышла в финал "Ролан Гаррос"

Теннисистка из Польши Ига Швёнтек в полуфинале "Ролан Гаррос" обыграла аргентинку Надю Подороску со счётом 6:2, 6:1. 54-я ракетка мира впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

Кроме того, она стала первой полячкой, которая вышла в финал ТБШ.

В решающем матче Швентек сыграет с победительницей пары

  • София Кенин (США) — Петра Квитова (Чехия).

До 2020 года Швёнтек не проходила дальше 1-го раунда турниров "Большого шлема". До "Ролан Гаррос" её лучшим результатом было участие в 4-м раунде Australian Open.

Последние материалы
Вот и закрой свой рот! Бородина поставила на место подписчиков
Россиян призвали тщательно продумывать поездки за рубеж
Любитель скорости и миллионер погиб, пытаясь установить мировой рекорд
Стал известен состав сборной России на матч со Швецией
54 ракетка мира вышла в финал "Ролан Гаррос"
Буланова рассказала, как живётся артистам в условиях "коронакризиса"
Миранчук приступил к тренировкам в "Аталанте"
Решетова прокомментировала известие об участии Тимати в шоу "Холостяк"
Эксперты нашли механизм, формирующий воспоминания
Девочка-подросток побила полицейского в Иркутске
Популярное
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег

На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.

На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Новости Белоруссии
Алексиевич сделала заявление о "переодетых русских" в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Жизнь Татьяны Овсиенко складывается не лучшим образом
Общество
Школьница рассказала свою версию инцидента на линейке в Великих Луках
Игорь Буккер Насколько безопасны тефлоновые сковородки Игорь Буккер Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова Руслан Веснянко Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан Руслан Веснянко
Комментарии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Путину предложили учредить в России монархический строй
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Эксперт рассказал, что означает вывод ОЗХО об отравлении Навального
Путину предложили учредить в России монархический строй
Пищевые источники цинка
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан
Ведьма Алена Полынь: про храм, церковь и собор
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников