Жулин считает, что Медведева боялась опозориться на Кубке России

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Евгения Медведева снялась с Кубка России, потому что не была готова к соревнованиям. Ранее стало известно, что спортсменка испытывает проблемы со спиной, поэтому не выступит в Москве.

"Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться", — приводит "СЭ" слова Жулина.

По мнению тренера, Медведева пока не завершит карьеру. У болельщиков будет возможность увидеть фигуристку на соревнованиях.