Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Евгения Медведева снялась с Кубка России, потому что не была готова к соревнованиям. Ранее стало известно, что спортсменка испытывает проблемы со спиной, поэтому не выступит в Москве.
"Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться", — приводит "СЭ" слова Жулина.
По мнению тренера, Медведева пока не завершит карьеру. У болельщиков будет возможность увидеть фигуристку на соревнованиях.
"Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России", — заявил Жулин.
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