Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможных изменениях футбольных правил. По его словам, ФИФА может разрешить по-новому разыгрывать угловые и ауты.
Первое изменение касается угловых. В футболе могут разрешить разыгрывать мяч, когда он выходит за пределы поля при подаче.
"Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола", — приводит L'Equipe слова Венгера.
Также Венгер предлагает разрешить введение мяча из аута не рукой, а ногой.
"По статистике, в восьми из 10 таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", — заявил Венгер.
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.