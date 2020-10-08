Арсен Венгер предложил изменить правила футбола

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможных изменениях футбольных правил. По его словам, ФИФА может разрешить по-новому разыгрывать угловые и ауты.

Розыгрыш углового

Первое изменение касается угловых. В футболе могут разрешить разыгрывать мяч, когда он выходит за пределы поля при подаче.

"Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола", — приводит L'Equipe слова Венгера.

Вбрасывание аута

Также Венгер предлагает разрешить введение мяча из аута не рукой, а ногой.