УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" на групповой этап Лиги чемпионов.
Питерцы заявили Вендела, которого купили у "Спортинга", и Далера Кузяева, которого смогли в последний день трансферного окна уговорить на новый контракт.
Заявка "Зенита"
Вратари:
- Михаил Кержаков.
- Даниил Одоевский.
- Александр Васютин.
- Андрей Лунёв.
Защитники:
- Дуглас Сантос.
- Данил Круговой.
- Деян Ловрен.
- Вячеслав Караваев.
- Денис Терентьев.
- Ярослав Ракицкий.
- Данила Прохин (список В).
Полузащитники:
- Вильмар Барриос.
- Далер Кузяев.
- Андрей Мостовой.
- Юрий Жирков.
- Алексей Сутормин.
- Вендел.
- Александр Ерохин.
- Магомед Оздоев.
- Леон Мусаев (список В).
- Даниил Шамкин (список В).
Нападающие:
- Сердар Азмун.
- Малком.
- Себастьян Дриусси.
- Артем Дзюба.
"Локомотив" смог заявить нападающего Зе Луиша. СМИ сообщали, что железнодорожники ошиблись и не внесли футболиста в список, но это оказалось неправдой.
Заявка "Локомотива"
Вратари:
- Гильерме.
- Андрей Савин.
- Антон Коченков.
Защитники:
- Дмитрий Живоглядов.
- Виталий Лысцов.
- Ведран Чорлука.
- Владислав Игнатьев.
- Мурило.
- Мацей Рыбус.
- Слободан Райкович.
- Александр Сильянов.
Полузащитники:
- Гжегож Крыховяк.
- Антон Миранчук.
- Рифат Жемалетдинов.
- Роман Тугарев.
- Никита Иосифов.
- Даниил Кулико.
- Максим Мухин.
- Дмитрий Рыбчинский.
Нападающие:
- Фёдор Смолов.
- Лука Джорджевич.
- Эдер.
- Франсуа Камано.
- Зе Луиш.
- Виталий Лисакович.
Краснодарцы к заявке на отборочный раунд добавили Евгения Чернова и Евгения Маркова.
Заявка "Краснодара"
Вратари:
- Евгений Городов.
- Матвей Сафонов.
- Сергей Ещенко (список В).
- Андрей Синицын.
Защитники:
- Егор Сорокин.
- Александр Мартынович.
- Кристиан Рамирес.
- Евгений Чернов.
- Игорь Смольников.
- Кайо.
- Андрей Ивашин (список В).
- Илья Мартынов (список В).
- Николай Бочко (список В).
- Вячеслав Литвинов (список В).
- Сергей Петров.
Полузащитники:
- Реми Кабелла.
- Юрий Газинский.
- Вандерсон.
- Кристоффер Ульссон.
- Виктор Классон.
- Илья Воротников (список В).
- Даниил Уткин.
- Тонни Вильена.
- Александр Черников (список В).
- Никита Сергеев (список В).
- Рустам Халназаров (список В).
- Эдуард Сперцян.
- Руслан Камболов.
- Леон Сабуа (список В).
- Дмитрий Стоцкий.
- Магомед-Шапи Сулейманов.
Нападающие:
- Ари.
- Евгений Марков.
- Маркус Берг.
- Максим Кутовой.