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УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" на групповой этап Лиги чемпионов. 

УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов

Питерцы заявили Вендела, которого купили у "Спортинга", и Далера Кузяева, которого смогли в последний день трансферного окна уговорить на новый контракт.

Заявка "Зенита"

Вратари:

  • Михаил Кержаков.
  • Даниил Одоевский.
  • Александр Васютин.
  • Андрей Лунёв.

Защитники:

  • Дуглас Сантос.
  • Данил Круговой.
  • Деян Ловрен.
  • Вячеслав Караваев.
  • Денис Терентьев.
  • Ярослав Ракицкий.
  • Данила Прохин (список В).

Полузащитники:

  • Вильмар Барриос.
  • Далер Кузяев.
  • Андрей Мостовой.
  • Юрий Жирков.
  • Алексей Сутормин.
  • Вендел.
  • Александр Ерохин.
  • Магомед Оздоев.
  • Леон Мусаев (список В).
  • Даниил Шамкин (список В).

Нападающие:

  • Сердар Азмун.
  • Малком.
  • Себастьян Дриусси.
  • Артем Дзюба.

"Локомотив" смог заявить нападающего Зе Луиша. СМИ сообщали, что железнодорожники ошиблись и не внесли футболиста в список, но это оказалось неправдой.

Заявка "Локомотива"

Вратари:

  • Гильерме.
  • Андрей Савин.
  • Антон Коченков.

Защитники:

  • Дмитрий Живоглядов.
  • Виталий Лысцов.
  • Ведран Чорлука.
  • Владислав Игнатьев.
  • Мурило.
  • Мацей Рыбус.
  • Слободан Райкович.
  • Александр Сильянов.

Полузащитники:

  • Гжегож Крыховяк.
  • Антон Миранчук.
  • Рифат Жемалетдинов.
  • Роман Тугарев.
  • Никита Иосифов.
  • Даниил Кулико.
  • Максим Мухин.
  • Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие:

  • Фёдор Смолов.
  • Лука Джорджевич.
  • Эдер.
  • Франсуа Камано.
  • Зе Луиш.
  • Виталий Лисакович.

Краснодарцы к заявке на отборочный раунд добавили Евгения Чернова и Евгения Маркова.

Заявка "Краснодара"

Вратари:

  • Евгений Городов.
  • Матвей Сафонов.
  • Сергей Ещенко (список В).
  • Андрей Синицын.

Защитники:

  • Егор Сорокин.
  • Александр Мартынович.
  • Кристиан Рамирес.
  • Евгений Чернов.
  • Игорь Смольников.
  • Кайо.
  • Андрей Ивашин (список В).
  • Илья Мартынов (список В).
  • Николай Бочко (список В).
  • Вячеслав Литвинов (список В).
  • Сергей Петров.

Полузащитники:

  • Реми Кабелла.
  • Юрий Газинский.
  • Вандерсон.
  • Кристоффер Ульссон.
  • Виктор Классон.
  • Илья Воротников (список В).
  • Даниил Уткин.
  • Тонни Вильена.
  • Александр Черников (список В).
  • Никита Сергеев (список В).
  • Рустам Халназаров (список В).
  • Эдуард Сперцян.
  • Руслан Камболов.
  • Леон Сабуа (список В).
  • Дмитрий Стоцкий.
  • Магомед-Шапи Сулейманов.

Нападающие:

  • Ари.
  • Евгений Марков.
  • Маркус Берг.
  • Максим Кутовой.
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