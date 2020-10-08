УЕФА опубликовал заявки российских клубов на Лигу чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявки "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" на групповой этап Лиги чемпионов.

Питерцы заявили Вендела, которого купили у "Спортинга", и Далера Кузяева, которого смогли в последний день трансферного окна уговорить на новый контракт.

Заявка "Зенита"

Вратари:

Михаил Кержаков.

Даниил Одоевский.

Александр Васютин.

Андрей Лунёв.

Защитники:

Дуглас Сантос.

Данил Круговой.

Деян Ловрен.

Вячеслав Караваев.

Денис Терентьев.

Ярослав Ракицкий.

Данила Прохин (список В).

Полузащитники:

Вильмар Барриос.

Далер Кузяев.

Андрей Мостовой.

Юрий Жирков.

Алексей Сутормин.

Вендел.

Александр Ерохин.

Магомед Оздоев.

Леон Мусаев (список В).

Даниил Шамкин (список В).

Нападающие:

Сердар Азмун.

Малком.

Себастьян Дриусси.

Артем Дзюба.

"Локомотив" смог заявить нападающего Зе Луиша. СМИ сообщали, что железнодорожники ошиблись и не внесли футболиста в список, но это оказалось неправдой.

Заявка "Локомотива"

Вратари:

Гильерме.

Андрей Савин.

Антон Коченков.

Защитники:

Дмитрий Живоглядов.

Виталий Лысцов.

Ведран Чорлука.

Владислав Игнатьев.

Мурило.

Мацей Рыбус.

Слободан Райкович.

Александр Сильянов.

Полузащитники:

Гжегож Крыховяк.

Антон Миранчук.

Рифат Жемалетдинов.

Роман Тугарев.

Никита Иосифов.

Даниил Кулико.

Максим Мухин.

Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие:

Фёдор Смолов.

Лука Джорджевич.

Эдер.

Франсуа Камано.

Зе Луиш.

Виталий Лисакович.

Краснодарцы к заявке на отборочный раунд добавили Евгения Чернова и Евгения Маркова.

Заявка "Краснодара"

Вратари:

Евгений Городов.

Матвей Сафонов.

Сергей Ещенко (список В).

Андрей Синицын.

Защитники:

Егор Сорокин.

Александр Мартынович.

Кристиан Рамирес.

Евгений Чернов.

Игорь Смольников.

Кайо.

Андрей Ивашин (список В).

Илья Мартынов (список В).

Николай Бочко (список В).

Вячеслав Литвинов (список В).

Сергей Петров.

Полузащитники:

Реми Кабелла.

Юрий Газинский.

Вандерсон.

Кристоффер Ульссон.

Виктор Классон.

Илья Воротников (список В).

Даниил Уткин.

Тонни Вильена.

Александр Черников (список В).

Никита Сергеев (список В).

Рустам Халназаров (список В).

Эдуард Сперцян.

Руслан Камболов.

Леон Сабуа (список В).

Дмитрий Стоцкий.

Магомед-Шапи Сулейманов.

Нападающие: