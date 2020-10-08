Сборная России показала форму, в которой сыграет против Швеции

Пресс-служба сборной России опубликовала фото формы, в которой команда сыграет против сборной Швеции. Игра состоится 8 октября на стадионе клуба ЦСКА. Стартовый свисток на "ВЭБ Арене" прозвучит в 19.15 по московскому времени.

Российский футболисты выйдут в красном комплекте формы. Игру на стадионе смогут посмотреть не боле 10 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главный тренер сборной Швеции не стал скрывать стартовый состав на игру с Россией. На поле с первых минут появится форвард "Спартака" Джордан Ларссон.