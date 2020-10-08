Сколько ЦСКА заработал за участие в Лиге Европы

УЕФА опубликовал распределение доходов в Лиге Европы. Всего клубы получат 560 млн евро.

Распределение доходов в Лиге Европы

Участие в групповом этапе - 2,92 млн евро.

Победа в матче группового этапа - 0,57 млн евро.

Ничья в матче группового этапа - 0,19 млн евро.

Первое место в группе - 1 млн евро.

Второе место в группе - 0,5 млн евро.

Выход в 1/16 финала - 0,5 млн евро.

Выход в 1/8 финала - 1,1 млн евро.

Выход в 1/4 финала - 1,5 млн евро.

Выход в 1/2 финала - 2,4 млн евро.

Выход в финал - 4,5 млн евро.

Победитель - 8,5 млн евро.

10-летний рейтинг: 1 доля = 0,07143 млн евро.

Сколько заработал ЦСКА

От России в этом турнире будет выступать один клуб - московский ЦСКА. На данный момент армейцы заработали:

2,92 млн евро за участие в групповом этапе;

2,71 млн евро от 10-летнего клубного рейтинга (38 долей).

Таким образом, доход ЦСКА перед стартом турнира составил 5,63 млн евро.

Максимальный заработок клуба в групповом этапе составит 4,92 млн. Такую сумму получит команда, если одержит шесть побед.

ЦСКА на групповом этапе сыграет против загребского "Динамо", "Фейеноорда" и "Вольфсберга".