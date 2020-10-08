УЕФА опубликовал распределение доходов в Лиге Европы. Всего клубы получат 560 млн евро.
От России в этом турнире будет выступать один клуб - московский ЦСКА. На данный момент армейцы заработали:
Таким образом, доход ЦСКА перед стартом турнира составил 5,63 млн евро.
Максимальный заработок клуба в групповом этапе составит 4,92 млн. Такую сумму получит команда, если одержит шесть побед.
ЦСКА на групповом этапе сыграет против загребского "Динамо", "Фейеноорда" и "Вольфсберга".
На встрече с канцлером Германии экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила у Ангелы Меркель денег.