Месси зимой может уйти из "Барселоны" бесплатно

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси имеет шанс бесплатно покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, то есть уже в январе. Аргентинец будет иметь право расторгнуть контракт с каталонским клубом в одностороннем порядке.

По сведениям Marca, "Барса" начала переговоры с футболистами о сокращении зарплат. Испанские законы позволяют в таком случае воспользоваться опцией в договоре и разорвать соглашение.

Месси хотел уйти из "Барселоны" летом. Клуб не согласился отпускать аргентинца бесплатно, указав на пункт в контракте, по которому потенциальный покупатель обязан заплатить 700 млн евро.

Претендентом на Месси считается "Манчестер Сити", в котором работает Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший "Барсу". Если переход не будет осуществлён зимой, то состоится летом 2021 года, когда у аргентинца завершится контракт с каталонцами.