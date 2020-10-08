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Сколько российские клубы уже заработали в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Всего клубы получат 1,95 млрд евро.

Сколько российские клубы уже заработали в Лиге чемпионов

Распределение доходов в Лиге чемпионов

Фиксированные выплаты

Каждый участник группового этапа получит 15,25 млн евро.

Также клубы получат дополнительные деньги за выход в плей-офф:

  • 1/8 финала — 9,5 млн евро.
  • 1/4 финала — 10,5 млн евро.
  • 1/2 финала — 12 млн евро.
  • Финал — 15 млн евро.
  • Победитель — 19 млн евро.

Выплаты за результаты

Победа в групповом турнире стоит 2,7 млн евро, ничья — 0,9 млн.

Выплаты за 10-летний рейтинг

Кроме того, каждый клуб получит свою долю согласно позиции в 10-летнем клубном рейтинге УЕФА, который учитывает выступления команд за последние 10 сезонов.

Стоимость каждой доли составляет 1,108 млн евро. Первый клуб в рейтинге получит 32 доли, последний — одну.

Маркетинговый пул

После завершения сезона будет подсчитан вклад каждого клуба в маркетинговый пул. По этой статье между 32 командами будут распределены 292 млн евро.

Сколько заработали российские клубы

Россию в этом сезоне в Лиге чемпионов представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Уже сейчас можно посчитать минимальный доход клубов.

  • "Зенит" получит 15,25 млн евро за участие и 17 долей от клубного рейтинга (18,836 млн). Выплата от УЕФА составит 34,086 млн евро.
  • "Локомотив" уже заработал 15,25 млн и 8 долей от рейтинга (8,864 млн). Минимальный доход железнодорожников — 24,114 млн.
  • "Краснодар" пока заработал 15,25 млн и 5 долей от рейтинга (5,54). Выплата "быкам" составит 20,79 млн евро.
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