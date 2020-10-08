УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Всего клубы получат 1,95 млрд евро.
Каждый участник группового этапа получит 15,25 млн евро.
Также клубы получат дополнительные деньги за выход в плей-офф:
Победа в групповом турнире стоит 2,7 млн евро, ничья — 0,9 млн.
Кроме того, каждый клуб получит свою долю согласно позиции в 10-летнем клубном рейтинге УЕФА, который учитывает выступления команд за последние 10 сезонов.
Стоимость каждой доли составляет 1,108 млн евро. Первый клуб в рейтинге получит 32 доли, последний — одну.
После завершения сезона будет подсчитан вклад каждого клуба в маркетинговый пул. По этой статье между 32 командами будут распределены 292 млн евро.
Россию в этом сезоне в Лиге чемпионов представляют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар". Уже сейчас можно посчитать минимальный доход клубов.
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