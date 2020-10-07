В Катаре на 90% готовы к проведению ЧМ-2022

Глава оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Нассер Аль-Хатер заявил, что страна почти готова к проведению соревнований. Три стадиона уже принимают матчи, ещё пять находятся в завершающей стадии строительства.

"Если говорить об инфраструктуре чемпионата мира, то в этом отношении всё отлично: строительство всех проектов завершено почти на 90%. Теперь наше внимание смещается со строительства объектов на доработку и детализацию операционных планов и подготовку сервисов для болельщиков", - заявил Аль-Хатер.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В последний раз участие в Мундиале примут 32 команды, позже количество участников будет расширено до 48 сборных.