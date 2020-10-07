Лука Джорджевич станет игроком "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим "Локомотива" Лукой Джорджевичем. 6 октября железнодорожники отзаявили черногорца из РПЛ.

"Сейчас у нас идут переговоры с Джорджевичем, пока больше ничего не могу сказать", — приводит "Чемпионат" слова Иванова.

"Локомотив" купил Джорджевича у "Зенита" за 2,5 млн евро летом 2019 года. Он провёл в составе команды пять матчей.

Ранее СМИ сообщали, что отзаявка Джорджевича связана с тем, что "Локомотив" подписал экс-нападающего "Спартака" Зе Луиша.

Кроме "Зенита" и "Локо", Джорджевич в России выступал за тульский "Арсенал".