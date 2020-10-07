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Медведева может сняться с этапа Кубка России в Москве

Фигуристка Евгения Медведева пока не определилась с участием в московском этапе Кубка России. Турнир запланирован с 10 по 13 октября.

По сведениям ТАСС, Медведеву беспокоит спина. Решение об участии в соревнованиях будет принято позже.

Ранее Медведева не смогла принять участие в этапе Кубка в Саранске. Она снялась из-за медицинских проблем.

В сентябре стало известно, что Медведева прервала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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