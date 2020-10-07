Фигуристка Евгения Медведева пока не определилась с участием в московском этапе Кубка России. Турнир запланирован с 10 по 13 октября.
По сведениям ТАСС, Медведеву беспокоит спина. Решение об участии в соревнованиях будет принято позже.
Ранее Медведева не смогла принять участие в этапе Кубка в Саранске. Она снялась из-за медицинских проблем.
В сентябре стало известно, что Медведева прервала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?