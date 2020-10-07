"Спартак" наказан за нацистскую символику у фанатов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях для "Спартака" по итогам матча 10-го тура РПЛ против "Зенита". Красно-белые наказаны за то, что болельщики демонстрировали нацистскую символику.

"Спартак" наказан штрафом в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, запрещён допуск фанатов на сектор В206 "Открытие Арены".

"За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать "Спартак" на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе "Спартак" на один домашний матч условно до конца сезона", — приводит "РИА Новости" слова Григорьянца.

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью 1:1. Команды лидируют в турнирной таблице после десяти туров.