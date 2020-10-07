Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что матч против Швеции будет полезным для российской национальной команды. По его мнению, игру нужно проводить несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.
Ранее власти Швеции запретили проведение игры в Стокгольме. Матч перенесли в Москву.
Сегодня у двух футболистов сборной России — Маринато Гильерме и Георгия Джикии — были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.
"Если брать во внимание подготовку команды игроков, то, конечно, в эту подготовку входят так же и товарищеские матчи, которые обязательны для нормальной подготовки.
Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы сборная России выступила наиболее оптимально для нас, то есть вышла в дальнейшие этапы первенства Европы или первенства мира, то, естественно, это должно быть. Но в связи с такой эпидемиологической ситуацией не только в нашей стране, но и в мире, конечно, могут быть различные нюансы.
Еще раз говорю, что для нормальной подготовки этот матч должен быть в то время, когда он стоит в плане подготовки сборной", — заявил Костровский в интервью "Правде.Ру".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?