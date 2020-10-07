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Костровский: "Матч со Швецией должен быть несмотря на пандемию"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что матч против Швеции будет полезным для российской национальной команды. По его мнению, игру нужно проводить несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.

Костровский: "Матч со Швецией должен быть несмотря на пандемию"

Ранее власти Швеции запретили проведение игры в Стокгольме. Матч перенесли в Москву.

Сегодня у двух футболистов сборной России — Маринато Гильерме и Георгия Джикии — были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.

"Если брать во внимание подготовку команды игроков, то, конечно, в эту подготовку входят так же и товарищеские матчи, которые обязательны для нормальной подготовки.

Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы сборная России выступила наиболее оптимально для нас, то есть вышла в дальнейшие этапы первенства Европы или первенства мира, то, естественно, это должно быть. Но в связи с такой эпидемиологической ситуацией не только в нашей стране, но и в мире, конечно, могут быть различные нюансы.

Еще раз говорю, что для нормальной подготовки этот матч должен быть в то время, когда он стоит в плане подготовки сборной", — заявил Костровский в интервью "Правде.Ру".

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