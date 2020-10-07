Костровский: "Матч со Швецией должен быть несмотря на пандемию"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" заявил, что матч против Швеции будет полезным для российской национальной команды. По его мнению, игру нужно проводить несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.

Ранее власти Швеции запретили проведение игры в Стокгольме. Матч перенесли в Москву.

Сегодня у двух футболистов сборной России — Маринато Гильерме и Георгия Джикии — были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.