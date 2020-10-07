Главный тренер "Уфы" Евсеев ушёл в отсавку

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ушёл в отставку со своего поста. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм", — говорится в сообщении.

Евсеев стал тренером "Уфы" в марте 2019 года. Он провёл у руля команды 55 матчей, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

"Уфа" неудачно стартовала в чемпионате РПЛ. Команда в десяти матчах набрала шесть очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.