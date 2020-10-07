В Санк-Петербурге готовят трансферную систему для фигурного катания

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил о том, что его команда разрабатывает систему трансферов в этом виде спорта. 28-летний функционер возглавил организацию 3 сентября.

Разговоры о необходимости введения трансферной системы по примеру футбола появились после нескольких громких смен тренеров в российском фигурном катании. Ранее Александра Трусова и Алёна Косторная покинули группу Этери Тутберидзе, чтобы перейти в академию Евгения Плющенко.

По мнению Чопозова, трансферная система позволит защитить тренеров, которые занимаются воспитанием фигуристов.

"Неправильно, когда ты полжизни тренируешь спортсмена, а потом в любую секунду он встает и уходит туда, куда захочет. Берем, условно, спортсмена, который долгое время где-то тренируется. Его хотят взять в другую команду? Значит за него будут платить, потому что команда и школа его воспитывали, у него есть определенная трансферная стоимость. И тренеры должны быть обеспечены гарантией, потому что они взращивают молодежь, а та потом может взять и уйти, а это для специалиста большой удар", — приводит ТАСС слова Чопозова.

По словам руководителя, разработка трансферной системы в фигурном катании может занять около года.