Черышев прокомментировал слухи о возвращении в Россию

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отреагировал на слухи о возможном переходе в один из российских клубов. По его словам, такая вероятность существовала.

Футболист принял решение о своём будущем после разговора с новым тренером "Валенсии" Хави Гарсией. Черышев хотел остаться в Испании и остался доволен тем, что ему предложил наставник "Летучих мышей".

"Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня все устраивает. В прошлом году я мало играл. В этом году познакомился с тренером — мне все нравится. Та работа, которую мы проводим. То, что вокруг говорится, зависит не от меня. Эти разговоры меня не должны волновать", — приводит "СЭ" слова Черышева.

В новом сезоне Черышев принял участие в одном матче "Валенсии". Он отыграл 20 минут в игре с "Леванте" (4:2).