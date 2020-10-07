"Реал" будет проводить матчи Лиги чемпионов на шеститысячном стадионе

"Реал" во время проведения домашних матчей Лиги чемпионов будет использовать стадион "Альфредо Ди Стефано". Это запасная арена мадридской команды вместимостью 6 тыс. зрителей.

"Королевский клуб" не надеется, что власти Мадрида разрешат болельщикам посещение футбольных матчей, поэтому обратились в УЕФА с просьбой поменять домашний стадион. Организация положительно ответила на запрос "Реала", сообщает АР.

Мадридцы получили в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов "Боруссию" (Менхенгладбах), "Интер" и "Шахтёр".

21 октября. "Реал" — "Шахтёр".

3 ноября. "Реал" — "Интер".

9 декабря. "Реал" — "Боруссия".

Стадион "Альфредо Ди Стефано" был возведён в 2006 году. Свои матчи на нём проводит вторая команда клуба "Кастилья". Также на арене тренируются футболисты основного состава.