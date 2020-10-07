Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. Ранее сообщалось, что у двух футболистов — Георгия Джикии и Маринато Гильерме — выявлены сомнительные тесты на "ковид".
По словам Безуглова, состояние игроков остаётся удовлетворительным. Сейчас Джикия и Гильерме изолированы от остальной команды.
"В результате очередного тестирования у двух футболистов получены результаты, которые могут свидетельствовать о возможном инфицировании коронавирусом. Игроки были незамедлительно изолированы. Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет", — приводит пресс-служба команды слова Безуглова.
Остальные футболисты сдали отрицательные тесты. Команда врачей сборной продолжит мониторинг состояния игроков.
"Тесты остальных членов команды отрицательные. Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать", — заявил Безуглов.
Сборная России 8 октября проведёт игру против Швеции. Матч начнётся в 21.15 по московскому времени.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?