Украина внесла 45-летнего Шовковского в заявку на матч с Францией

Пандемия коронавируса заставляет команды принимать нестандартные решения. Экс-вратарь киевского "Динамо" и помощник главного тренера сборной Украины Александр Шовковский может выйти на поле в товарищеском матче с Францией.

45-летний специалист внесен в заявку на игру. Он выйдет на поле только в том случае, если единственный оставшийся в команде вратарь — Георгий Бущан — получит травму или положительный тест на "ковид", сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Ранее заразились сразу три вратаря команды. Александр Панькив и Андрей Лунин сдали положительные тесты во Франции, а у Андрея Пятова заболевание было выявлено ещё на Украине.

Матч Франция — Украина состоится 7 октября. Начало встречи — 22.10 по московскому времени.

Александр Шовковский

Шовковский завершил карьеру футболиста в 2017 году, а в составе сборной Украины в последний раз выходил на поле в 2012-м. За команду он отыграл 92 матча.