Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал героем уличного конфликта. Футболист 28 сентября ехал с матча "красных" против "Арсенала" и стал свидетелем нападения хулиганов на бездомного.
Египтянин вышел из своего автомобиля и отогнал преступников от мужчины. Затем он дал бездомному 100 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Он провёл 158 матчей в составе команды, в которых забил 99 мячей.
I'm very proud of you Mo Salah ❤️❤️❤️❤️❤️— Meroahmed (@Meroahmed60yah1) October 7, 2020
Humanity💖💖💖💖🙈🙈
God bless you 💪💪❤️♥️ pic.twitter.com/e2EUaquuyz
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?