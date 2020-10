Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал героем уличного конфликта. Футболист 28 сентября ехал с матча "красных" против "Арсенала" и стал свидетелем нападения хулиганов на бездомного.

Египтянин вышел из своего автомобиля и отогнал преступников от мужчины. Затем он дал бездомному 100 фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Он провёл 158 матчей в составе команды, в которых забил 99 мячей.

I'm very proud of you Mo Salah ❤️❤️❤️❤️❤️

Humanity💖💖💖💖🙈🙈

God bless you 💪💪❤️♥️ pic.twitter.com/e2EUaquuyz