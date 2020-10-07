Два игрока сборной России получили сомнительные результаты тестирования на коронавирус. Сейчас команда находится на базе в Новогорске, где продолжает подготовку к товарищескому матчу со сборной Швеции.
Сомнительные результаты получили игроки "Локомотива" и "Спартака":
Сейчас тесты футболистов перепроверяют. На время повторного исследования игроки будут изолированы от команды. Симптомов заболевания у Гилерме и Джикии нет, их состояние отличное, сообщает пресс-служба сборной.
Все остальные футболисты, тренерский штаб и персонал сборной получили отрицательные результаты тестирования. Они готовятся к игре в привычном режиме.
Товарищеский матч сборных России и Швеции запланирован на 8 октября. Игра начнётся в 19.15 по московскому времени.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?