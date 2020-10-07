У двух футболистов сборной России подозрение на коронавирус

Два игрока сборной России получили сомнительные результаты тестирования на коронавирус. Сейчас команда находится на базе в Новогорске, где продолжает подготовку к товарищескому матчу со сборной Швеции.

Сомнительные результаты получили игроки "Локомотива" и "Спартака":

вратарь Маринато Гильерме;

защитник Георгий Джикия.

Сейчас тесты футболистов перепроверяют. На время повторного исследования игроки будут изолированы от команды. Симптомов заболевания у Гилерме и Джикии нет, их состояние отличное, сообщает пресс-служба сборной.

Все остальные футболисты, тренерский штаб и персонал сборной получили отрицательные результаты тестирования. Они готовятся к игре в привычном режиме.

Товарищеский матч сборных России и Швеции запланирован на 8 октября. Игра начнётся в 19.15 по московскому времени.