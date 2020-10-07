UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Лидирует, как и прежде, экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.
В рейтинге два россиянина — чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занимает второе место, лучший в легчайшем весе Пётр Ян замыкает десятку.
В рейтинге также один из самых известных бойцов UFC Конор Макгрегор. Несмотря на то, что ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры, он занимает 11-е место.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?