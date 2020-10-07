UFC опубликовал новый рейтинг с Хабибом, Яном и Макгрегором

UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Лидирует, как и прежде, экс-чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.

В рейтинге два россиянина — чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занимает второе место, лучший в легчайшем весе Пётр Ян замыкает десятку.

В рейтинге также один из самых известных бойцов UFC Конор Макгрегор. Несмотря на то, что ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры, он занимает 11-е место.

Сводный рейтинг UFC