Стадион "Спартака" закроют из-за нарушений по коронавирусу

Мэрия Москвы запретит посещение зрителями "Открытия Арены". На стадионе "Спартака" выявлены нарушения требований по безопасности из-за коронавируса, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что у властей возникли вопросы по поводу посещения матча 10-го тура РПЛ "Спартак" — "Зенит". На игре могло присутствовать больше зрителей, чем это разрешено регламентом.

В Москве на стадионы можно запускать не более 50% зрителей от вместимости трибун. В официальном протоколе значится цифра в 17 150 человек, но контролирующие органы считают, что зрителей было больше.

В "Спартаке" отказались от комментариев.