Ургант пошутил о новом ребёнке Плющенко и Тутберидзе

Ведущий Первого канала Иван Ургант пошутил по поводу рождения ребёнка в семье продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Сын Арсений появился от суррогатной матери, имя которой не разглашается.

Ургант поздравил Рудковскую, Плющенко и их сына Александра, который известен как Гном Гномыч.

"Мы радуемся в том числе и за Гном Гномыча, чьи молитвы, наконец, подействовали. Это уже второй сын Яны и Жени. Осталось родить еще пятерых, чтобы в Tik Tok Яны появилась постановка "Белоснежка и семь Гном Гномычей", — заявил Ургант во время своего вечернего шоу.

"Все новые дети Плющенко от Тутберидзе"

Ургант затронул тему суррогатного материнства. Ведущий пошутил, что это Этери Тутберидзе, намекнув на переходы юных фигуристов из её академии к Плющенко.

"Евгений и Яна сообщили, что ребенок был рожден при помощи суррогатной матери. Многие бросились искать, кто это был. Если логически рассуждать, это Этери Тутберидзе. Потому что за последний год все новые дети Плющенко от нее", — отметил Ургант.

"Рудковская правильно потратила маткапитал"

Также Ургант коснулся стоимости коляски для малыша. Ранее Яна опубликовала транспортное средство ребёнка в Instagram. Подписчики предположили, что стоимость изделия от Dior составляет 500 тыс. рублей, а сумки для коляски — 180 тыс.