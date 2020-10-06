"Локомотив" подписал экс-игрока "Спартака" Зе Луиша

"Локомотив" объявил о подписании нападающего Зе Луиша. Контракт с игроком рассчитан на три сезоне, сообщает пресс-служба "Локо".

Футболист сборной Кабо-Верде возвращается в Россию. Он выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год.

В составе красно-белых Зе Луиш провёл 109 матчей, в которых забил 35 мячей. Он стал чемпионом России вместе со "Спартаком", а также выиграл Кубок.

Летом 2019 года Зе подписал четырёхлетний контракт с "Порту". Сумма компенсации португальскому клубу не разглашается.

Кроме "Порту" и "Спартака", Зе Луиш выступал за португальские "Брагу" и "Жил Висенте", а также венгерский "Видеотон". В составе сборной Кабо-Верде провёл 19 матчей, в которых забил три мяча.