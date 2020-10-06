УЕФА не разрешил в октябре сборным Армении и Азербайджана проводить домашние матчи. Решение связано с тем, что в обоих странах было введено военное положение из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба организации.
Игры сборных Армении и Азербайджана в октябре в рамках Лиги наций состоятся на нейтральных полях. Стадионы будут названы позже.
Таким образом, на нейтральное поле перенесены матчи:
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.