УЕФА перенёс матчи сборных Армении и Азербайджана на нейтральные поля

УЕФА не разрешил в октябре сборным Армении и Азербайджана проводить домашние матчи. Решение связано с тем, что в обоих странах было введено военное положение из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба организации.

Игры сборных Армении и Азербайджана в октябре в рамках Лиги наций состоятся на нейтральных полях. Стадионы будут названы позже.

Таким образом, на нейтральное поле перенесены матчи: