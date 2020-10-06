СК проводит обыски в футбольном клубе "Крылья Советов"

Следственный комитет Самарской области ведёт обыски в футбольном клубе "Крылья Советов". Мероприятия проводятся на базе клуба, академии имени Коноплёва и стадионе "Металлург".

СК проводит выемку документации. По делу задержан Игорь Поваров, экс-директор Фонда развития футбола Самарской области.

"Крылья" в прошлом сезоне вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв 15-е место. Сейчас команда выступает в ФНЛ.