Следственный комитет Самарской области ведёт обыски в футбольном клубе "Крылья Советов". Мероприятия проводятся на базе клуба, академии имени Коноплёва и стадионе "Металлург".
СК проводит выемку документации. По делу задержан Игорь Поваров, экс-директор Фонда развития футбола Самарской области.
"Крылья" в прошлом сезоне вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ), заняв 15-е место. Сейчас команда выступает в ФНЛ.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.