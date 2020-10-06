Кузяев подписал контракт с "Зенитом"

Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с "Зенитом". Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Ранее в "Зените" сообщали, что Кузяев нацелен на переход в один из европейских чемпионатов. Футболист вёл переговоры с английским "Уотфордом" и итальянской "Пармой". Поиски клуба в Европе не увенчались успехом - 6 октября там закрылось трансферное окно.

Также Кузяев договорился о контракте с "Локомотивом", но сделка сорвалась перед подписанием. В "Зените" у футболиста был готовый контракт, который и был подписан сегодня.

Далер Кузяев

Кузяев начинал заниматься футболом в Оренбурге, а с 2007 по 2012 год находился в академии "Зенита". В 19-летнем возрасте принял решение покинуть питерский клуб.

В 2017 году вернулся в "Зенит" и провёл за питерцев 94 матча, забив 12 мячей. В составе сборной России отыграл 21 матч и забил один гол. Провёл пять игр на чемпионате мира-2018.