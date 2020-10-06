Роднина объяснила свои слова о "Муму фигурного катания"

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что хотела сказать фразой "Муму фигурного катания". Прославленная спортсменка ранее так ответила на вопрос об участии Алины Загитовой в шоу "Ледниковый период".

Роднина заявила, что её не интересует "Муму фигурного катания". Многие болельщики подумали, что чемпионка Олимпиады имеет в виду саму Загитову.

По словам Родниной, эта фраза касается не спортсменки, а самого шоу.