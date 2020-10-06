Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что хотела сказать фразой "Муму фигурного катания". Прославленная спортсменка ранее так ответила на вопрос об участии Алины Загитовой в шоу "Ледниковый период".
Роднина заявила, что её не интересует "Муму фигурного катания". Многие болельщики подумали, что чемпионка Олимпиады имеет в виду саму Загитову.
По словам Родниной, эта фраза касается не спортсменки, а самого шоу.
"Ледниковый период" на ТВ идёт более 10 лет, и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельности фигурного катания, то есть Муму. Где вы там прочитали фамилию Загитовой?" — ответила Роднина на вопрос одной из подписчиц в Instagram.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.