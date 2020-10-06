Ведущие лиги Европы потратили на трансферы на 40% меньше

Клубы пяти европейских топ-лиг сократили свои трансферные траты на 40%. В летнее трансферное окно, которое в Европе закрылось 5 октября, 98 команд Англии, Италии, Франции, Испании и Германии потратили 3,25 млрд евро.

Это на 40% меньше, чем летом 2019 года. Тогда траты "Большой пятёрки" составили 5,54 млрд евро.

Пандемия коронавируса меньше всего повлияла на английские команды, которые в это окно потратили 1,34 млрд (-15%). Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Челси" стал самым расточительным клубом этим летом.

Более ни одна лига не превзошла отметку в 1 млрд евро. Самое значительное падение в Испании. Клубы потратили на 70% меньше, чем в 2019 году. Так, "Реал" впервые за 40 лет не купил ни одного футболиста.