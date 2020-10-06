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Ведущие лиги Европы потратили на трансферы на 40% меньше

Клубы пяти европейских топ-лиг сократили свои трансферные траты на 40%. В летнее трансферное окно, которое в Европе закрылось 5 октября, 98 команд Англии, Италии, Франции, Испании и Германии потратили 3,25 млрд евро.

Ведущие лиги Европы потратили на трансферы на 40% меньше

Это на 40% меньше, чем летом 2019 года. Тогда траты "Большой пятёрки" составили 5,54 млрд евро.

Пандемия коронавируса меньше всего повлияла на английские команды, которые в это окно потратили 1,34 млрд (-15%). Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "Челси" стал самым расточительным клубом этим летом.

Более ни одна лига не превзошла отметку в 1 млрд евро. Самое значительное падение в Испании. Клубы потратили на 70% меньше, чем в 2019 году. Так, "Реал" впервые за 40 лет не купил ни одного футболиста.

  • Англия - 1,34 млрд евро (в 2019 году 1,56 млрд, -15%).
  • Италия - 0,75 млрд (1,19 млрд, -37%).
  • Франция - 0,43 млрд (0,71 млрд, -40%).
  • Испания - 0,41 млрд (1,33 млрд, -70%).
  • Германия - 0,32 млрд (0,75 млрд, -57%).
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