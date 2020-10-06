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Свищёв: "Надеюсь, спортивные мероприятия выведем из-под угрозы"

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищёв в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о ситуации с возможным закрытием трибун на спортивных мероприятиях.

Свищёв: "Надеюсь, спортивные мероприятия выведем из-под угрозы"

В понедельник появилась информация о том, что уже с середины октября в Москве могут запретить посещение матчей РПЛ. По словам Свищёва, это касается не только футбола, но и массовых мероприятий в целом.

"Это вопрос не только о футболе, это и кинотеатры, и концерты, огромное количество мероприятий, где собирается большое количество людей. К сожалению, если ситуация будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то ограничительные меры будут, конечно, внесены. Это касается не только, еще раз хочу сказать, зрелищных мероприятий, а всего, где бывает большое количество людей.

Мы с вами пережили период ограничений, мы знаем, как это неприятно, когда, скажем так, непопулярно даже, но это может быть единственной мерой, которая может остановить вот эту гадость, которая сейчас витает вокруг нас. Мы должны с вниманием и пониманием отнестись к любым тем мерам, которые носят ограничительный характер", — заявил Свищёв.

В то же время депутат считает, что оснований для остановки спортивных мероприятий пока нет. По его мнению, клубы могут организовать процесс без вреда для его участников.

"Я думаю, угрозы остановки чемпионата России не существует, на сегодняшний день даже не обсуждается… Мне кажется, что достаточно жестко руководители и клубов, и ведомства, и комитета относятся к правилам участия в соревнованиях и к правилам проведения соревнований.

Сколько людей из спорта знаю… Это постоянное тестирование, эти жесткие меры по нахождению на трибунах, это жесткие меры для игроков команд, для персонала команд… Этого достаточно, потому что никто не заинтересован в том, чтобы прерывать регулярные чемпионаты и кубки. Поэтому я очень надеюсь на то, что спортивные все мероприятия мы вынесем из-под угрозы", — добавил депутат.

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