"Зенит" официально подтвердил переход Вендела

"Зенит" объявил о переходе центрального полузащитника "Спортинга" Вендела. Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.

Официально сумма трансфера не называется. СМИ сообщали, что португальский клуб получит за 23-летнего игрока 20 млн евро.

Вендел

Бразилец является воспитанником клуба "Тигрес ду Бразил". В 2017 году футболист дебютировал за "Флуминенсе". В составе основной команды он провёл 55 матчей, в которых забил семь мячей.

В декабре того же года интерес к Венделу проявлял "ПСЖ", но в январе он перешёл в "Спортинг" за 7,5 млн евро. За 2,5 года провёл в составе лиссабонцев 79 матчей, в которых забил шесть мячей.

В 2019 году Вендел провёл 11 матчей за олимпийскую сборную Бразилии (игроки до 23 лет).