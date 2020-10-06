Букмекеров могут обязать отчислять на спорт в два раза больше

Министр финансов России Антон Силуанов во время совета по спорту при президенте Владимире Путине предложил обязать букмекеров отчислять на спорт больше. Сейчас букмекеры обязаны переводить 5% от дохода.

По словам Силуанова, в 2019 году прибыль букмекеров составила 30 млрд рублей, отчисления на спорт — 1,2 млрд, а налоги — 770 млн.

"Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления", — обратился к президенту Силуанов.

Глава государства поддержал предложение и попросил оформить его соответствующим образом.