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Букмекеров могут обязать отчислять на спорт в два раза больше

Министр финансов России Антон Силуанов во время совета по спорту при президенте Владимире Путине предложил обязать букмекеров отчислять на спорт больше. Сейчас букмекеры обязаны переводить 5% от дохода.

По словам Силуанова, в 2019 году прибыль букмекеров составила 30 млрд рублей, отчисления на спорт — 1,2 млрд, а налоги — 770 млн.

"Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления", — обратился к президенту Силуанов.

Глава государства поддержал предложение и попросил оформить его соответствующим образом.

"Антон Германович, с вашим предложением полностью согласен. Оформите их соответствующим образом", — заявил Путин.

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