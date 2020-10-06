Министр финансов России Антон Силуанов во время совета по спорту при президенте Владимире Путине предложил обязать букмекеров отчислять на спорт больше. Сейчас букмекеры обязаны переводить 5% от дохода.
По словам Силуанова, в 2019 году прибыль букмекеров составила 30 млрд рублей, отчисления на спорт — 1,2 млрд, а налоги — 770 млн.
"Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления", — обратился к президенту Силуанов.
Глава государства поддержал предложение и попросил оформить его соответствующим образом.
"Антон Германович, с вашим предложением полностью согласен. Оформите их соответствующим образом", — заявил Путин.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.