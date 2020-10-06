Путин призвал спортсменов не ныть, а быть на голову сильнее соперников

Президент России Владимир Путин во время заседания совета по спорту отметил, что спортсменам необходимо быть сильнее соперников на голову. По его мнению, только так можно преодолеть сопротивление российскому спорту.

Глава государства согласился с тем, что спортсменов отталкивают от заслуженных рубежей "неспортивными методами".

"Но что делать? Вы давно занимаетесь организацией спорта… и знаете, как в этом случае говорят тренеры: играем на чужом поле. Чтобы выигрывать, нужно не ныть, а просто быть на голову сильнее наших соперников", — заявил Путин.

Также президент добавил, что спортивным чиновникам необходимо последовательно защищать спортсменов в правовом поле.