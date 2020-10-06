Матч Франция - Украина под угрозой срыва из-за коронавируса

Товарищеский матч Франция - Украина может быть перенесен на более поздний срок. На данный момент игра запланирована на 7 октября, но проведению матча может помешать коронавирус.

В составе сборной Украины по прибытию во Францию выявили два положительных теста на "ковид". Заразились вратари Андрей Лунин ("Реал") и Юрий Панькив ("Александрия"). Ранее в состав команды не прибыли футболисты "Шахтёра", у которых также выявили положительные тесты, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Теперь у украинцев остался один вратарь - динамовец Георигий Бущан. Федерация футбола Франции рассматривает вариант с отменой игры.