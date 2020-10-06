Товарищеский матч Франция - Украина может быть перенесен на более поздний срок. На данный момент игра запланирована на 7 октября, но проведению матча может помешать коронавирус.
В составе сборной Украины по прибытию во Францию выявили два положительных теста на "ковид". Заразились вратари Андрей Лунин ("Реал") и Юрий Панькив ("Александрия"). Ранее в состав команды не прибыли футболисты "Шахтёра", у которых также выявили положительные тесты, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Теперь у украинцев остался один вратарь - динамовец Георигий Бущан. Федерация футбола Франции рассматривает вариант с отменой игры.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.