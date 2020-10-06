Вратарь НХЛ Хедберг назвал Трампа и Путина диктаторами

Бывший вратарь НХЛ Юхан Хедберг раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Голкипер заявил, что никогда не видел страну такой разобщённой.

Хедберг прожил в США около 20 лет, выступая в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз", "Ванкувер Кэнакс", "Даллас Старз", "Атланту Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". В НХЛ швед заработал прозвище "Лось".

По словам Хедберга, в напряженности в США виноват президент Трамп. Он назвал главу государства, а также президента России Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына диктаторами.