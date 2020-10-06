Бывший вратарь НХЛ Юхан Хедберг раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Голкипер заявил, что никогда не видел страну такой разобщённой.
Хедберг прожил в США около 20 лет, выступая в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз", "Ванкувер Кэнакс", "Даллас Старз", "Атланту Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". В НХЛ швед заработал прозвище "Лось".
По словам Хедберга, в напряженности в США виноват президент Трамп. Он назвал главу государства, а также президента России Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына диктаторами.
"Я прожил в США два десятка лет. Никогда не видел страну такой. Мне стыдно, что я там жил. Сейчас там и страшно, и скучно. Президент просто безумен. Трамп настоящий нарцисс. Вот Обама был совсем другим человеком. Трампа можно сравнить с диктаторами, которые управляют Россией и Северной Кореей", — приводит Hockey Plus слова Хедберга.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.