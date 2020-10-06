Кокорин купил у Мамаева "Оку". До этого машина была у Дзюбы

Футболист Александр Кокорин стал владельцем автомобиля "Ока". Форвард приобрёл 17-летнюю малолитражку у своего друга, полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, сообщает телеграм-канал Baza.

Этой "Окой" за три года владели около 60 человек. Среди них — жена Мамаева, мама вратаря "Зенита" Андрея Лунёва и даже форвард сборной России Артём Дзюба.

Всё дел в "красивых" номерах. Владельцы "Оки" регистрируют необходимый знак, после чего переставляют на другой автомобиль. По такой схеме Кокорин получил номер О009РР, который теперь красуется на его новом "Роллс-Ройсе".