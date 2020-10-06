Российские лыжники будут готовиться к сезону за границей

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что организация подготовила зарубежные сборы для спортсменов. Команда разделена на четыре группы с разными тренерами.

Группа Юрия Бородавко уже тренируется в Австрии. В составе занимаются лучшие россияне в Кубке мира прошлого сезона Александр Большунов и Наталья Непряева.

Позже за границу отправятся группы Егора Сорина, Олега Перевозчикова и Маркуса Крамера. После австрийских тренировок сборная отправится в Италию. Непосредственно перед сезоном лыжники будут заниматься в Финляндии, сообщает ТАСС.

Там же 27 ноября запланирован старт Кубка мира сезона-2020/21.