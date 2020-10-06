"Зенит" объявил о полноценной продаже Ригони в "Эльче"

"Зенит" на официальном сайте объявил о продаже полузащитника Эмилиано Ригони в "Эльче". О переходе стало известно ещё вчера, но испанский клуб сообщал о годичной аренде аргентинца.

"Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" за 7 млн евро в августе 2017 года. За питерский клуб футболист провёл 62 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 12 передач. Дважды игрок уходил в аренду — в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию".

"Сине-бело-голубые благодарят Эмилиано Ригони за вклад в победы и желают удачи в карьере!" — говорится в сообщении "Зенита".

В этом сезоне футболист выходил на поле восемь раз, но не провёл ни одного полного матча.