"Зенит" на официальном сайте объявил о продаже полузащитника Эмилиано Ригони в "Эльче". О переходе стало известно ещё вчера, но испанский клуб сообщал о годичной аренде аргентинца.
"Зенит" купил Ригони у "Индепендьенте" за 7 млн евро в августе 2017 года. За питерский клуб футболист провёл 62 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 12 передач. Дважды игрок уходил в аренду — в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию".
"Сине-бело-голубые благодарят Эмилиано Ригони за вклад в победы и желают удачи в карьере!" — говорится в сообщении "Зенита".
В этом сезоне футболист выходил на поле восемь раз, но не провёл ни одного полного матча.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.