Джокович снова попал в судью мячом

Первая ракетка мира Новак Джокович снова попал в неприятную ситуацию с судьёй. Во время матча четвёртого круга "Ролан Гаррос" против Карена Хачанова он принимал подачу россиянина, а мяч попал в рефери.

Судья не получил повреждений. Джокович извинился перед ним, и игра была продолжена.

Ранее, на US Open, Джокович был дисквалифицирован в матче четвёртого круга против Пабло Карреньо-Бусты. Серб случайно попал мячом в лицо арбитру, но организаторы посчитали, что теннисист нарушил регламент поведения на турнире.