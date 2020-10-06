Первая ракетка мира Новак Джокович снова попал в неприятную ситуацию с судьёй. Во время матча четвёртого круга "Ролан Гаррос" против Карена Хачанова он принимал подачу россиянина, а мяч попал в рефери.
Судья не получил повреждений. Джокович извинился перед ним, и игра была продолжена.
Careful there, @DjokerNole ... 😲
🇫🇷 #RG20 LIVE— Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 5, 2020
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Ранее, на US Open, Джокович был дисквалифицирован в матче четвёртого круга против Пабло Карреньо-Бусты. Серб случайно попал мячом в лицо арбитру, но организаторы посчитали, что теннисист нарушил регламент поведения на турнире.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.