Трансфер года: "Севилья" переманила у "Арсенала" Гуннерзавра

"Севилья" объявила о подписании Гуннерзавра, маскота лондонского "Арсенала". Ранее "канониры" из-за сокращения расходов уволили маскота команды, который развлекал болельщиков на протяжении 27 лет.

"Мечты сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр!" — оставила "Севилья" сообщение в Twitter.

Роль Гуннерзавра на протяжении всех 27 лет исполнял Джерри Куй. Пока неизвестно, переедет ли мужчина вместе с талисманом в Севилью или туда отправится только сам маскот.