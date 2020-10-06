"Севилья" объявила о подписании Гуннерзавра, маскота лондонского "Арсенала". Ранее "канониры" из-за сокращения расходов уволили маскота команды, который развлекал болельщиков на протяжении 27 лет.
"Мечты сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр!" — оставила "Севилья" сообщение в Twitter.
Роль Гуннерзавра на протяжении всех 27 лет исполнял Джерри Куй. Пока неизвестно, переедет ли мужчина вместе с талисманом в Севилью или туда отправится только сам маскот.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! ⚪️🔴 #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.