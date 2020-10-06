Соперник "Краснодара" купил 18-летнего форварда за 26 млн евро

Французский "Ренн" объявил о подписании 18-летнего нападающего "Андерлехта" Жереми Доку. Талантливый бельгиец обошёлся клубу в 26 млн евро, сообщает transfermarkt.

"Ренн" обошёл в борьбе за Доку "Ливерпуль". Мерсисайдцы хотели подписать игрока и даже провели для него экскурсию по базе, но стороны не смогли договориться.

"Мне не терпится приступить к работе. Хочу выходить на поле и играть. Уровень во французском чемпионате выше, чем в бельгийском", — заявил Доку в интервью клубной пресс-службе.

Жереми Доку

Бельгиец является воспитанником клубов "Беерхорст" и "Андерлехт". В команде из Брюсселя футболист дебютировал в 2019 году. Он провёл 37 матчей, в которых забил шесть мячей.

В 2020 году Доку дебютировал в сборной Бельгии. В двух матчах Лиги наций форвард забил один гол.

"Ренн" — соперник "Краснодара"

Французский клуб станет соперником "Краснодара" в Лиге чемпионов. Обе команды дебютируют в турнире в очной встрече в Ренне 20 октября. Игра в России состоится 2 декабря.

"Ренн" после шести туров нового сезона лидирует в чемпионате Франции, набрав 14 очков.