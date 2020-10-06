"Спартак" оштрафуют за количество болельщиков на матче с "Зенитом"

"Спартак" во время матча с "Зенитом" нарушил регламент РФС, за что теперь может получить штраф. На игре присутствовало больше зрителей, чем положено во время пандемии коронавируса, сообщает "Чемпионат".

Сейчас на матчи РПЛ допускается 50% от общего количества мест на трибунах. Также выделена квота в количестве 5% для гостевой команды.

Всего "Открытие Арена" вмещает 45 360 зрителей. Согласно информации на официальном сайте РПЛ, на игре присутствовало 17 150 зрителей, но очевидцы говорят о том, что болельщиков было намного больше.

Из-за этого клуб могут наказать штрафом. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС.