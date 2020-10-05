Экс-тренер сборной России Пихлер вышел из комы

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер пошёл на поправку. Немецкий специалист вышел из комы после перенесенного инфаркта, сообщает Aftonbladet.

В начале октября Пихлер попал в больницу с инфарктом после тренировки на велосипеде. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

Пихлер работал со сборной России на Олимпиаде-2014. В его группу входили Ольга Зайцева и Яна Романова, которых затем обвинили в употреблении допинга.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о реакции Дмитрия Губерниева на инфаркт Пихлера. Комментатор пожелал тренеру выздоровления.